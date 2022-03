Polémique en Grande-Bretagne : Anelka mis en accusation pour sa «quenelle»

Le footballeur français devra s'expliquer devant la Fédération anglaise pour avoir célébré un but par ce geste considéré par certains comme étant antisémite.

L'ancien international avait nié sur son compte Twitter toute connotation politique ou religieuse et avait expliqué qu'il s'agissait d'un geste «antisystème», une «dédicace à Dieudonné», et qu'il n'était lui-même «bien sûr ni antisémite ni raciste». Inventé par Dieudonné, un humoriste français controversé et condamné à plusieurs reprises par la justice française pour ses propos sur la Shoah et les Juifs, la «quenelle» a été notamment qualifiée de «salut nazi inversé» par le président de la Licra (Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme), Alain Jakubowicz.