«Karma Salsa T. 1/3» : «Ange va conjuguer karma et salsa»

Ange avait vraiment tout d'un diable. Jusqu'à ce qu'il aille en prison. Initié à la méditation, il en sort transformé. Mais dehors, certains l'attendent!

S'il a perdu son grand amour, Elena, morte d'une overdose, Ange va apprendre qu'il a une fille, Mélissa. Et cela va tout changer car il va, à nouveau, devoir se battre, non plus par plaisir des coups, mais par amour.

Non, car il faut vraiment deux personnes qui s'entendent très bien. Mais nous avons su trouver une façon de fonctionner. Une fois l'histoire montée, Joël était responsable du suivi et moi plus en charge des dialogues. Une fois par mois, on se voyait en terrasse dans le vieux Bayonne et on faisait ensemble le découpage case à case. On arrivait à un story-board envoyé à Fred qui faisait alors le sien. Même texte, même support et deux façons de voir. Cela mériterait bien d'être publié en fin d'album pour que les lecteurs comprennent notre travail.