Angela Merkel a les mains libres et le regard à droite

Après avoir reçu mandat pour

mettre le cap à droite,

la chancelière formera un nouveau cabinet avec les libéraux.

Les conservateurs (CDU/CSU) de Mme Merkel et leurs alliés libéraux du FDP ont remporté une majorité confortable avec 332 députés sur les 622 que comptera le Bundestag. Les électeurs attendent d’eux qu’ils s’attaquent en priorité au chômage qui devrait augmenter fortement d’ici la fin de l’année, et à améliorer l’éducation. La réforme du système de santé vient en troisième position des préoccupations.

Mais le prochain gouvernement devra aussi gérer l’engagement militaire en Afghanistan, impopulaire et de plus en plus meurtrier. Angela Merkel a manifesté sa satisfaction d’avoir recueilli une majorité claire pour gouverner avec les libéraux. «Je suis heureuse des résultats d’hier et compte entamer la prochaine législature avec énergie et élan», a-t-elle déclaré.