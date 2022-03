Angela Merkel rempile pour quatre ans

La chancelière conservatrice a été réélue mercredi par les députés pour un deuxième mandat à la tête de l'Allemagne, plaçant d'emblée la crise économique au centre de ses préoccupations.

Angela Merkel dirigera l'Allemagne avec une coalition conservateurs de la CDU-CSU et libéraux du FDP.

Première femme à diriger la plus puissante économie européenne, Mme Merkel, 55 ans, a obtenu les voix de 323 des 612 députés présents, issus des élections du 27 septembre. Au moins neuf députés de son camp ne lui ont pas apporté leur soutien. Elle prend la tête d'une coalition entre conservateurs de la CDU-CSU et libéraux du FDP, laquelle dispose d'une confortable majorité de 332 sièges sur 622.

"J'accepte ce vote et je vous remercie pour votre confiance", a sobrement commenté Mme Merkel, qui arborait un collier aux couleurs noire, rouge, jaune de l'Allemagne. Après leur élection, la chancelière puis son équipe ont été intronisées par le chef de l'État, Horst Köhler. Chaque membre du gouvernement a ensuite prêté serment individuellement au Bundestag.

"Nous sommes d'accord: quand la crise sera passée, la question du Pacte de stabilité et de croissance sera d'une importance capitale", a-t-elle déclaré. Pour le moment toutefois, Berlin va laisser filer les déficits pour tenter de stimuler la croissance: la nouvelle équipe a promis des baisses d'impôts d'environ 20 milliards d'euros l'an prochain et 24 milliards d'euros par an à compter de 2011, qui seront financées, au début du moins, par de la dette.