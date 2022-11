Galaxie : Angèle est de retour avec sa tournée Nonante-Cinq Tour

Concert

Angèle est l’incarnation parfaite de sa génération, magmatique et syncrétique, où les frontières entre les genres musicaux ne sont plus qu’un souvenir lointain. La Belgique tient son nouveau prodige. Après un succès avec l'album Brol, sorti en octobre 2018, et vendu à 500 000 exemplaires, son nouvel album Nonante-Cinq était attendu avec impatience par ses fans.