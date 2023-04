Angèle est fière de montrer les poils de ses aisselles

Angèle, ici pendant son concert à Coachella, portait une tenue recouverte de strass et on pouvait apercevoir ses poils aux aisselles. Instagram/Angele_vl

Se sentir belle en assumant ses poils , c’est ce que font de plus en plus de femmes, de Lourdes Leon à Lily-Rose Depp . Cette semaine, Angèle et Rachel McAdams ont également montré et revendiqué, fièrement, les leurs. Habituée à montrer ses aisselles non épilées sur Instagram, Angèle n’a pas changé sa manière de faire pour son passage à Coachella . Après le concert, la Belge âgée de 27 ans a d’ailleurs publié plusieurs images en souvenir, dont l’une où l’on voit clairement ses poils.

En couverture de magazine américain «Bustle», Rachel McAdams montre également ses aisselles non épilées. «Je pense que c’est tellement important de le montrer au monde tel quel», déclare-t-elle dans l’interview. Dans la vidéo du shooting, l’actrice âgée de 44 ans va encore plus loin sur l’acceptation de soi.

Elle explique que sa mère lui a toujours déconseillé de se raser. «Une fois que tu commences, tu ne peux plus t’arrêter, disait-elle et je me souviens avoir levé les yeux vers le ciel. Mais c’est tellement vrai, la vie est longue et se raser est intense. Et si vous voulez vous arrêter de vous épiler un jour, il n’y a pas de problème non plus».

Aussi bien les admirateurs d’Angèle que ceux de Rachel McAdams sont ravis que les deux femmes assument leurs poils et leur féminité: «Tu as gardé tes poils sous les bras, ma belle? Franchement c’est top de montrer ça», «T’es superbe et courageuse», «Trop belle et naturelle», peut-on lire sous la publication d’Angèle.

«Une femme naturelle», «Nous avons besoin de voir plus de choses comme ça», «Ça, c’est la vraie beauté!» «C’est ce que j’avais besoin de voir quand j’étais plus jeune» ont commenté les internautes à propos de Rachel McAdams, après la publication du magazine, cette semaine.