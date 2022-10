«Aussi doux qu'un nuage» : Angèle reprend «Don't speak»

«Une de mes chansons préférées des années nonante», a indiqué Angèle en légende de la vidéo dans laquelle elle interprète le célébrissime «Don't Speak» de No Doubt, sorti en 1996 alors que la chanteuse belge n'avait qu'un an. Une version ralentie, moins énergique et plus acoustique que l'originale, qui a conquis ses abonnés sur Instagram.