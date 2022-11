Concert: Angèle, sacrée reine du Galaxie

1 / 8 Vincent Lescaut Vincent Lescaut Vincent Lescaut

Embarquer à bord de montagnes russes, traverser des paysages psychédéliques, pour atterrir... en nonante-cinq. Voici le programme proposé par Angèle en ouverture de son nouveau show, qui faisait étape au Galaxie, vendredi soir. Trois ans après sa dernière venue à Amnéville, la reine belge de la pop était attendue par plus de 10 000 fans. Parmi eux, on pouvait d'ailleurs apercevoir le premier ministre luxembourgeois, Xavier Bettel, et son mari.

Après une arrivée aérienne, hissée sur un podium, Angèle débarquait sur une scène où ses musiciens étaient déjà installés de part et d'autre. Épaulée par ses danseuses et danseurs, la Bruxelloise en jupe pailletée s'en donnait à cœur joie, enchaînant les déhanchés. Dès les premières chansons, on sentait que le son du live s'était musclé, avec une batterie mise en avant. Les fans rendaient à la star toute l'énergie déployée sur «Oui ou non» et sur «Tout oublier».

Feu d'artifice de tubes

Angèle révisitait ses deux albums, ainsi que les nombreux inédits dévoilés dans les rééditions. Celle qui a grandi à Linkebeek, commune au cœur de la chanson «On s'habitue», jouait la carte de la transparence en confiant avoir souffert d'une gastro lors de sa précédente venue, et avoir été sauvée par une banane.

Tout ça appartenait au passé, et, en découvrant la version bodybuildée de «Je veux tes yeux» et la scénographie ludique du nouveau single «Amour haine et danger»et sa mise en abyme version smartphone, on comprenait qu'Angèle avait franchi un cap sur scène.