En 2005: Angelina a renseigné les paparazzis sur sa relation avec Brad

Fin 2004, les rumeurs concernant une liaison entre Angelina Jolie et Brad Pitt allaient bon train, sans qu’aucune confirmation officielle ne soit donnée par les deux acteurs, aujourd’hui en guerre. Ce n’est qu’en mai 2005 que des photos les montrant en vacances ensemble au Kenya avec Maddox publiées dans «Us Weekly» avaient mis un terme aux spéculations: les deux comédiens étaient bien en couple et ce alors que Brad était encore marié avec Jennifer Aniston.

Dix-sept ans plus tard, on apprend que c’est Angelina Jolie elle-même qui avait renseigné les paparazzis afin qu’ils soient en mesure de prendre ces clichés. Dans ses mémoires que «Page Six» a pu lire en avant-première, Jann Wenner, cofondateur de «Rolling Stone» et patron de «Us Weekly» en 2005, révèle que l’actrice avait indiqué aux paparazzis où Brad et elle passaient leurs vacances. Elle leur avait même dit où se placer pour pouvoir faire de bonnes photos sans être remarqués.