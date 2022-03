Angelina et Brad encore amoureux

Amincie et plus belle que jamais, Angelina Jolie a fait son grand retour samedi pour la promo de son dernier film, réalisé par Clint Eastwood.

Les rumeurs la disaient en plein baby blues, au bord de la rupture avec Brad Pitt, ce dernier cherchant même à s’évader de la maison pour pouvoir respirer. Tout cela est oublié depuis qu’Angelina Jolie, plus rayonnante que jamais, a débarqué au bras de Pitt, samedi, en plein 46e Festival du film de New York.

Finis, les cernes et le teint blafard! Trois mois après la naissance de ses jumeaux, la maman a retrouvé son teint de pêche pour présenter «L’Échange», un thriller de Clint Eastwood dont elle est la star.

Sur le tapis rouge, Angelina a déclaré: «Toute la famille va bien! Je nourris mes bébés au sein et le reste du temps, je cours partout dans la maison derrière mes autres enfants». Pour être auprès de sa compagne, Brad a déserté la première allemande de son nouveau film, «Burn After Reading», des frères Coen.

Pendant la soirée, il n’a pas cessé de susurrer des mots doux à l’oreille de sa belle, très élégante en robe Versace accordée à ses boucles d’oreilles et à sa bague signées Mikimoto. Dans l’après-midi, Angie a emmené Maddox, Zahara et Pax au Lee’s Art Shop, un magasin d’artisanat à Manhattan. Une étape qu’elle ne manque jamais quand elle est à New York.