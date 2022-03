Angelina et Brad s'offrent une île paradisiaque

Brad Pitt et Angelina Jolie ont acheté une île dans un archipel artificiel construit au large de Dubaï où le couple veut promouvoir un mode de vie écologique.

Le couple d'acteurs, vedettes en 2005 du film "Mr. and Mrs. Smith", veulent utiliser cette île comme un lieu d'exposition sur les questions environnementales pour encourager les gens à vivre plus écologiquement, selon le quotidien anglophone.

Les représentants américains du couple et plusieurs sources fiables ont confirmé la réalisation de la vente, mais la société immobilière publique Nakheel, promoteur du projet, n'a pas souhaité commenté cette information, a ajouté le journal.

Brad Pitt, 43 ans, et Angelina Jolie, 32 ans, sont les parents adoptifs du Cambodgien Maddox, six ans, du Vietnamien Pax, 3 ans, de l'Ethiopienne Zahara, 2 ans, et les parents biologiques de Shiloh, la cadette, 16 mois.