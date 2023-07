Bataille juridique: Angelina Jolie accuse Brad Pitt d’être «un enfant grognon»

Depuis juillet 2021 et une demande déposée devant un tribunal par Angelina Jolie pour pouvoir se retirer du business du vin, Angelina Jolie et Brad Pitt se livrent une bataille devant les tribunaux à propos du domaine viticole qu’ils possédaient en Provence, en plus de celle concernant la garde de leurs enfants. Dernier épisode en date, un document judiciaire déposé par les avocats de Nouvel, la société d’Angelina Jolie, lundi 10 juillet 2023, dans lequel Brad Pitt et des «coconspirateurs» sont accusés d’avoir tenté de conserver le contrôle de Château Miraval en «pillant ses actifs».