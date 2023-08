Football – Mondial féminin: L'Angleterre terrasse l'Australie et rejoint l'Espagne en finale

L'Australie a éliminé la France au bout du suspense et s'est qualifiée pour les demi-finales du Mondial, à l'issue des tirs au but (0-0, 7 tab à 6), samedi à Brisbane. A égalité 0-0 à l'issue du temps réglementaire et de la prolongation, les deux équipes ont été contraintes à une séance de tirs au but interminable où Vicki Becho, dixième tireuse française, a vu sa tentative renvoyée par le poteau avant que Cortnee Vine n'entérine la qualification australienne.