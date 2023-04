BGL Ligue: Angleterre, Tunisie… les pérégrinations de Jeridi avant le Fola

«Je pense avoir franchi un cap»

Pendant une saison, l'international tunisien U23 s'est mesuré chaque semaine à des réserves de clubs anglais, décrochant un essai à Leeds. «J'étais attaquant, mais j'ai eu du mal à m'imposer car les Anglais sont très robustes», explique Jeridi, qui s'engagera finalement cinq ans avec le Stade Tunisien, en D1, où il n'arrivera pas non plus à faire son trou. Durant cette période, il découvre dans l'anonymat le Luxembourg, le temps d'un prêt d'un an et demi à Hesperange, encore en Promotion Honneur en 2019, mais joue peu.