Télévision: Angus Cloud est en guerre avec son ex-manager

Angus Cloud risque de voir son image sérieusement écornée après les déclarations explosives de son ex-manager à son sujet. Dans un long message publié sur Twitter, vendredi 14 avril, Diomi Cordero prétend avoir vécu un enfer en travaillant avec l’acteur qui incarne Fezco, un dealer tourmenté, dans la série «Euphoria» . Les deux hommes se seraient rencontrés dans une clinique de désintox. Diomi y travaillait en tant que soignant et Angus y était patient pour ses problèmes d’addiction. Rêvant de s’occuper de la carrière d’artistes, Diomi aurait développé un lien étroit avec le comédien et les deux auraient commencé à travailler ensemble en avril 2021.



Selon Diomi, son intervention «a permis à Angus de reprendre le contrôle de sa vie privée et professionnelle qui étaient dans un état de désarroi.» Cependant, au bout de deux mois, Angus, qui allait mieux, s’est retrouvé entouré d’amis qui auraient continué à consommer de la drogue et à menacer la sobriété de l’Américain de 24 ans. «Leur comportement imprudent et leur manque de respect pour le rétablissement d’Angus ont été un obstacle important à sa progression, affirme l’ex-manager, contribuant finalement à sa rechute.»