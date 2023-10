Animation luxembourgeoise: «Le besoin de se raconter des histoires est essentiel»

DIFFERDANGE – Le duo Alain Gagnol et Jean-Loup Felicioli dévoile un polar haletant pour les enfants, «Nina et le secret du hérisson», réalisé en partie par Doghouse Films, à Differdange.

Jean-Loup Félicioli à gauche) et Alain Gagnol. dr

«L’essentiel»: Vous collaborez depuis très longtemps. Comment travaillez-vous?

Alain Gagnol: On s’est rencontrés en 1988 au studio Folimage, et on a commencé à faire des courts métrages à partir de 1995. Le premier long métrage, «Une vie de chat», était en 2010.

Jean-Loup Felicioli: On a trouvé un style qui nous correspond bien, avec des tâches bien réparties. Alain s’occupe du scénario et moi de ce qui est graphique, les illustrations. Alain sait bien écrire et a des idées, moi je dessine bien, mais lui aussi (rires). On fait le story-board à quatre mains. On a fait beaucoup de courts métrages au départ, et ça nous a permis d’encourager le studio à nous proposer de faire un long métrage.

Vous gardez également des espaces de liberté à côté?

JLF: Quand je suis sur un long métrage, je ne peux rien faire à côté et je suis concentré dessus. Alain a fait plus que moi, des livres notamment.

AG: J’ai écrit une douzaine de romans noirs pour adultes, dans la série noire. Je fais aussi des romans jeunesse.

Alain Gagnol (à gauche) et Jean-Loup Felicioli à l'époque de «Une vie de chat», nommé aux Oscars en 2012. AFP

«Nina et le secret du hérisson» est un polar pour enfants. Un genre que l’on retrouve dans la littérature jeunesse mais moins souvent au cinéma

AG: J’avais constaté ça à l’époque de «Une vie de chat». L’idée était de faire un polar avec des gangsters – un cambrioleur – et des policiers. C’est un genre qu’on adore, puisqu’on a fait après «Phantom Boy», un film noir avec un méchant qui menace New York et avec «Nina et le secret du hérisson», on est partis sur un film de braquage avec des enfants qui font un cambriolage.

Le film est également ancré dans une réalité sociale.

AG: Cela faisait partie de l’idée de départ, d’inscrire l’aventure dans un monde très contemporain, avec des questions actuelles.

JLP: On imaginait ça dans une ville comme Valence, où l’usine de stylos Reynolds a fermé. Il y a eu beaucoup de mouvements de grèves dont je me suis inspiré.

Comment avez-vous conçu cette histoire?

AG: J’écris le scénario, que je fais lire à Jean-Loup puis au producteur. Il y a des réécritures normales. Et Jean-Loup dessine seul, c’est ce qui nous fait avancer.

L’intrigue haletante monte en puissance progressivement

AG: J’ai suivi les règles de la dramaturgie classique, la montée du deuxième acte jusqu’au climax. Pour ce film de casse, j’ai joué avec les codes du genre: la maquette, la surveillance, etc... À partir de choses balisées, on apporte des idées personnelles.

Et l’aspect contemplatif et le rythme lent tranchent avec une bonne partie de l’animation. Une volonté?

AG: Oui, c’était primordial, car les trois quarts des films pour enfants sont assez hystériques. Ce sont des cadres remplis à ras bord d’informations, ça bouge et ça crie beaucoup. Notre idée est de proposer du cinéma comme on aime.

JLP: On aime ce genre de mise en scène, quand c’est bien posé, que l’on voit ce qui se passe sans que l’on parte dans tous les sens. Et les enfants ne se plaignent pas d’un manque de rythme.

«On n'est jamais trop grand pour entendre des histoires», dit le père de Nina. Une déclaration d’amour?

AG: C’est une déclaration à l’art en général. Le besoin de se raconter des histoires, de réinventer le monde autour de nous, fait partie des besoins essentiels de l’humanité.

Audrey Tautou et Guillaume Canet ont adhéré rapidement au projet?

AG: Oui, Audrey Tautou avait participé à «Phantom Boy» et avait beaucoup aimé «Une vie de chat». On avait gardé contact et on lui a proposé ce film. Guillaume Canet était plus dur à joindre mais ça s’est fait. Et il faut citer Guillaume Bats, qui a fait la voix du hérisson, et qui a disparu il y a peu.

Quelle partie a été réalisée aux studios Doghouse, au Luxembourg?

JPF: Au Luxembourg, nous avons fait l’animation, des décors et du compositing. Près de 40% du film ont été réalisés ici.