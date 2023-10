Animaux exotiques : Kayl et Pétange ont finalement dit non au cirque Crone

La présence de chameaux, dromadaires et autres lamas, dans la caravane du cirque Crone, la semaine dernière, à Remich, révélée par le Tageblatt, aura eu raison de la tournée luxembourgeoise du cirque originaire du sud de la France. Et pour cause, la loi interdit les animaux exotiques dans les cirques sur le sol du Grand-Duché. Seuls les chiens, chats, furets, ânes, mulets, chevaux, porcs domestiques, chèvres moutons, bardots et lapins d’élevage sont tolérés, d’après la liste en annexe au règlement grand-ducal du 16 novembre 2018.

La ville de Remich assure ne pas avoir donné d’accord à un cirque «avec animaux». Pourtant ces derniers se sont bien produits la semaine passée sur la piste du cirque qui se présente comme «familial et traditionnel». Refroidie par l’épisode mosellan, la commune de Kayl qui devait accueillir le cirque dirigé par la famille Artigues, ces mercredi et jeudi, a finalement annoncé, hier, sa décision de «révoquer l'autorisation». «Suite aux incidents dans une autre commune et aux échanges avec les autorités compétentes, l’administration communale de Kayl a décidé d’annuler l’autorisation délivrée au préalable et se distance formellement du «Cirque Crone», a-t-elle fait savoir sur Facebook.

Et cela même si le cirque était venu sans animaux à Kayl. «D’après mes informations, ce cirque n’a pas cru bon de respecter les lois luxembourgeoises et même si ces animaux n’étaient pas apparus ici, nous ne tenons pas à accueillir un cirque avec une telle philosophie», précisait à L'essentiel, Jean Weiler, le bourgmestre de Kayl, qui assure que le cahier des charges dans sa commune a toujours été de recevoir «un cirque sans animaux».

Des poursuites judiciaires?

Le cirque Crone était en représentation à Grevenmacher (13, 14 et 15 octobre), puis à Remich (17, 18 et 19 octobre) et enfin à Yutz en France dimanche (22 octobre). Il devait ensuite se rendre à Kayl, ces mercredi et jeudi, puis à Pétange, ce vendredi, qui a aussi préféré renoncer. «Nous avions donné l'autorisation il y a plus d'une semaine, avec l'information qu'il n'y avait pas d'animaux. Quand on a appris qu'il y avait des animaux en cage nous avons décidé de la retirer», expliquait hier soir le Bourgmestre de Pétange, Jean-Marie Halsdorf. «Des animaux en cage, ce n'est pas acceptable, et c'est l'argument que nous avons fourni», précisait-il, mardi, à L'essentiel.

Contactée mardi, la direction du cirque a indiqué ne pas vouloir communiquer sur ce sujet, précisant simplement que «les communes ont donné l'autorisation sans problème avant de la retirer». Elle a aussi fait part de sa désapprobation à la commune de Kayl. «Je comprends qu’ils ont une organisation derrière et qu’ils ne sont pas contents. Mais nous ne sommes pas d’accord», a ajouté le bourgmestre de Kayl, Jean Weiler. Interrogé sur un risque de poursuites judiciaires de la part du cirque, il dit ne pas avoir d’informations à ce sujet. «On va voir», précisa-t-il.

«Stigmatisation de la profession»

Lors de son passage à Remich, le cirque Crone a reçu, jeudi dernier, une visite des services de l’administration vétérinaire. Selon le Wort, qui citait le Dr Caroline Merten, directrice adjointe de l’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire (ALVA) les inspecteurs ont constaté des «irrégularités» concernant l'inscription, quatorze jours à l’avance au pays, ainsi que des manquements sanitaires et d’identification des animaux.

Mais «les conditions d'élevage étaient correctes Les cages étaient assez grandes et les animaux avaient suffisamment à manger et à boire», expliquait Caroline Merten, à nos confrères. Dans la Voix du Nord en avril dernier, la direction du cirque dénonçait «une stigmatisation de la profession, sous couvert d’une loi contre les maltraitances animales». Sur 600 demandes d’installations, elle n’avait reçu qu’une vingtaine de réponses positives.

