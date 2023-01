Diplomatie : Ankara annule la visite d’un ministre suédois à cause d’une manif antiturque

Un «crime de haine»

La Turquie bloque depuis mai l’entrée de la Suède – et celle de la Finlande – dans l’OTAN, en leur reprochant d’héberger des militants et sympathisants kurdes, qu’elle traite de «terroristes», notamment ceux du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et ses alliés dans le nord de la Syrie et en Irak. Pour Ankara, tout progrès éventuel dépend des initiatives suédoises pour extrader des personnes accusées de terrorisme par la Turquie ou d’avoir pris part à la tentative de coup d’État de 2016 contre Recep Tayyip Erdogan.