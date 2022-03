Lutte contre le terrorisme : Ankara réfléchit à rétablir la peine de mort

Le Premier ministre turc a déclaré dimanche qu'Ankara allait réfléchir à la possibilité de remettre en vigueur la mise à mort pour les crimes relevant du terrorisme.

«Aujourd'hui, de nombreuses personnes sont favorables à un rétablissement de la peine de mort, selon les sondages, parce que les parents des morts souffrent pendant que d'autres font la fête en mangeant des kebabs», a-t-il déclaré, en référence au leader du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et à ses partisans. Sa suggestion d'inscrire ce sujet à l'agenda du Parlement intervient en pleine grève de la faim de quelque 700 détenus kurdes dans les prisons turques. Ils réclament une amélioration des conditions d'incarcération d'Abdullah Öcalan, placé à l'isolement depuis un an et demi.

Près de 45 000 morts liées au PKK

Abdullah Öcalan a été arrêté et condamné à mort pour trahison en 1999, une peine commuée en réclusion à perpétuité en octobre 2002 après l'abolition de la peine de mort par la Turquie, sous la pression de l'Union européenne, dont Ankara souhaite devenir membre. Samedi, plusieurs députés du Parti pour la Paix et la Démocratie (BDP) ont rejoint le mouvement des prisonniers kurdes lancé le 12 septembre et que M. Erdogan a qualifié de «show», de «chantage» et de «bluff».