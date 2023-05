Festival de Cannes: Anna Biolay moquée et insultée: «C'est tout simplement ignoble»

L'actrice de 20 ans, fille de Benjamin Biolay et de Chiara Mastroianni, a reçu un tombereau d'insultes et de critiques. Ses proches sont montés au créneau.

1 / 7 Au casting de «Rosalie», Nadia Tereszkiewicz, Benoît Magimel, Benjamin Biolay et sa fille, Anna Biolay, 20 ans, visiblement heureuse de monter les mythiques marches aux côtés de son paternel. AFP AFP C'était évidemment compter sans les réseaux sociaux et l'aigreur de bon nombre d'internautes cachés derrière leur ordinateur. AFP

La réalisatrice et scénariste Stéphanie Di Giusto a présenté le film «Rosalie», jeudi soir au festival de Cannes. Une fresque intime inspirée de la vie d'une des premières «femmes à barbe» de France. Au casting, Nadia Tereszkiewicz, Benoît Magimel, Benjamin Biolay et sa fille, Anna Biolay, 20 ans, visiblement heureuse de monter les mythiques marches aux côtés de son paternel.

C'était évidemment compter sans les réseaux sociaux et l'aigreur de bon nombre d'internautes cachés derrière leur ordinateur... La jeune femme a été la cible d'une pluie de méchancetés qui ont fait bondir ses proches.

«Depuis 24 longues heures, ma nièce de 20 ans ne cesse de lire des horreurs absolues la concernant», s'est emportée Coralie, la sœur de Benjamin Biolay, dans un long message sur Instagram. «Outre le fait d'être la fille de (NDLR: Benjamin Biolay et Chiara Mastroianni) et de surcroît n’avoir aucun talent et ne pas avoir à travailler (évidemment!) elle lit qu'elle ressemble à un chien, voire à une handicapée sévère… En d'autres termes qu’elle est grosse et laide et qu’elle n’a rien à faire dans le paysage cinématographique français», continue-t-elle, visiblement furieuse.

«Elle ne prend la place de personne»

«Je la regarde belle comme le jour devant moi, d’une gentillesse, d’une intelligence et d’une clairvoyance incroyable pour son jeune âge et je vois comme cette ultrasensible jeune femme souffre de lire de telles salves de méchanceté et haine alors que la seule chose qu’elle ait faite est de faire partie grâce à son travail et son acharnement et son indéniable talent (il en faut obligatoirement!) du casting d'un bon film».

Elle ajoute: «Elle ne prend la place de personne. Elle a passé 50 castings, elle a lu, travaillé, analysé des tonnes de films, elle ne sort pas de la rue, certes, mais elle n’a pas à subir tant d’ignominies du haut de ses vingt ans». Et de pointer du doigt: «Je suis choquée de voir ce que des mères de famille peuvent écrire sur les réseaux sociaux , à quel point l’aigreur peut entraîner le pire de l’être humain».

«Vous êtes monstrueux simplement»

Certains lui diront qu'elle n'est pas objective car il s'agit de sa nièce mais «je ne peux pas laisser la haine et la violence détruire la confiance et la fierté d'une enfant de 20 ans, c'est tout simplement ignoble».

Elle rappelle que «l'agression morale est un délit comme l’agression physique. Tout le monde serait choqué de voir une jeune femme ravissante et douce de 20 ans se faire tabasser dans la rue et bien sachez que ma nièce vient de vivre une agression gigantesque et que ses hématomes sont bien visibles. J’aimerais simplement que tous ces gens derrière leur écran prennent conscience qu'ils tabassent gratuitement des enfants. Vous êtes monstrueux simplement».