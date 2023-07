Bravo!: Noémie et Anna, bachelières au top du Luxembourg

Anna (à g.) a décroché une note de 59 sur 60 dans le classique, et Noémie de 55 dans le général.

Noémie Figueiras Abalada da Fonseca, 19 ans, en gestion au Lycée technique Ettelbruck, a décroché la note de 55 sur 60. «J’étais un peu nerveuse, mais je me suis calmée en dormant bien, relate-t-elle. J’avais un peu de difficultés avec les maths au début, mais cette année, mon niveau était bon». Elle n’a pas fait qu’étudier. «En semaine, je promenais mon chien. Le week-end, j’allais au cinéma ou je faisais du shopping avec mon copain».

Noémie, future institutrice

Partir à l’étranger ne lui manquera pas. «Je préfère rester en famille». Le contraire d’Anna Schwartz, qui vient de fêter ses 17 ans, et prévoit d’aller à Berlin faire un master. «Venant du village de Kleinbettingen, ça me fait un peu peur. Mais d’autres amis étudieront à Berlin. Je ne serai pas seule».

Direction Berlin pour Ana

La bachelière a atteint 59 sur 60, en physique, mathématiques et informatique au Lycée Aline-Mayrisch. «J’ai beaucoup travaillé, alors c’était facile. Pour me changer les idées, j’ai lu. Je ne voulais pas regarder des séries, j’étais déjà assez scotchée à mon écran quand je révisais. Pour s’aérer, on allait se promener avec mes amis».