Anna Kournikova un peu coincée

Serait-ce la pression d’avoir été balayée par les nouveaux minois du tennis féminin mondial? En tous cas, l’ancienne poupée russe a le sourire plutôt crispé sur les dernières photos de Sports.

Il faut dire que la belle n’est plus qu’un souvenir au milieu des belles plantes qui trustent les courts de tennis et les premières places. Contrairement à Anna qui a beaucoup fait parler sa plastique sans pour autant s’imposer vraiment sur le circuit féminin. Une des première (n’oublions pas Chris Evert) à montrer qu’on pouvait tenir une raquette et pas forcément renier sa féminité, la belle a cependant oublié en route de gagner des Grands Chelems et même tout simplement un seul tournoi.