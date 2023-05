Documentaire Netflix: Anna Nicole Smith «était cette icône de la perfection féminine»

Anna Nicole Smith est montée très haut puis descendue très bas et a fait parler d'elle des années même après sa mort: un documentaire diffusé ce jeudi sur Netflix, «Anna Nicole Smith: You Don't Know Me» retrace le parcours de cette plantureuse blonde qui a fasciné durant presque deux décennies.

Dépendance aux analgésiques

Pour devenir Anna Nicole Smith, celle qui est née Vicki Lynn Hogan a dû faire de nombreux sacrifices. Opération des dents, effacement des vergetures, quatre augmentations mammaires. «C'est là que sa dépendance aux analgésiques a commencé», explique Missy Byrum, une amie qui travaillait dans le même club de striptease qu'elle à Houston au début des années 1990. «Elle pouvait prendre 15 Klonopins et 12 Valiums et boire par-dessus».

Bataille autour de sa petite fille

Une dépendance qui a commencé à faire le vide autour d'elle et la faire vriller parce qu'elle éprouvait des difficultés à faire cohabiter son personnage et sa personnalité propre. «Il y avait d'un côté Anna Nicole Smith, superstar, célébre, la blonde stupide, ce que les gens voulaient qu'elle soit», explique un de ses amis, Pol 'Atteu. Et puis il y avait la vraie Anna Nicole, l'intime, «la femme d'affaires astucieuse», celle qui avait compris que les histoires tristes rapportaient plus que les belles.