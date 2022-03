«Nouvelle Star» : Annabelle a quitté Baltard

Pour ce onzième prime une pluie de rouges est tombée sur Baltard. Malgré la motivation des candidats, il devient de plus en plus difficile de satisfaire le jury qui se montre très exigeant.

La jolie brune a joué la sécurité en choisissant «Évidemment» de France Gall. Encore une fois, les quatre spécialistes de la musique ne sont pas convaincus. On l’a accusée de s’être montrée en dessous de ce pourquoi elle avait été sélectionnée et ses tics de chanteuse ont agacé.

Alors qu’il a connu de belles réussites avec le rock français, François continue sur sa lancée avec «Machistador» de Mathieu Chédid. Seul Philippe Manœuvre n’a pas aimé. Pour lui il y avait des problèmes de rythme et un manque de funk. À l’inverse les trois autres ont été beaucoup plus enthousiastes en lui offrant trois bleus.

Passant en quatrième position, il décide de reprendre le hit de Keane, «Somewhere Only We Know». Bonne pioche puisqu’il a encore une fois conquis le public et le jury. Lio a eu du mal à trouver les mots pour exprimer son ressenti et Marco Prince a applaudi la fraîcheur de sa prestation. Seul Philippe s’est montré plus réservé en expliquant que son bleu récompensait l’émotion plus que la performance vocale.