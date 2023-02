Basketteuse luxembourgeoise: Anne Simon excelle sur les parquets américains… comme en dehors

Blessée une bonne partie de la saison de NCAA, Anne Simon a tout de même remporté un prix. La Luxembourgeoise de 23 ans a reçu le Dean Smith Award, une récompense remise chaque année par son Université du Maine, à deux étudiants qui allient réussite sportive et académique, ainsi qu'un engagement social. «Je vais toutes les deux semaines dans une maison de retraite pour parler avec des personnes âgées seules, explique-t-elle. Je vois une dame de 89 ans, on parle de nos vies. Elle connaît bien le basket, donc c'est bien. Quand j'étais au Luxembourg, j'avais travaillé l'été dans un foyer pour aider les personnes âgées, j'aime ça».

Anne Simon participe également à des camps pour les jeunes basketteurs, aux États-Unis et au Grand-Duché. Elle a aussi été honorée pour ses résultats scolaires. La meneuse luxembourgeoise va terminer son bachelor en psychologie avec d'excellentes notes, et pourrait poursuivre ses études avec un master dans une autre université. Du côté du basket-ball, elle va disputer la semaine prochaine les play-offs de conférence avec l'espoir d'intégrer enfin le tableau national, la «March Madness». De retour de blessure, elle a signé un match à 19 points, 5 interceptions et 4 passes, mercredi, face au New Hampshire.