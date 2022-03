Iran : Anniversaire sous haute tension à Téhéran

Des dizaines de milliers d'Iraniens se rassemblaient jeudi matin sur la grande place Azadi à Téhéran pour commémorer le 31e anniversaire de la Révolution islamique au milieu d'un très important déploiement policier.

Redoutant des manifestations de protestation de l'opposition au président Mahmoud Ahmadinejad, les autorités ont interdit à la presse étrangère de couvrir les défilés, la cantonnant dans une tribune officielle place Azadi pour écouter le discours prévu de l'ultraconservateur Ahmadinejad. La foule a convergé de plusieurs points de la capitale en sept cortèges vers la place Azadi (Liberté), agitant d'innombrables drapeaux iraniens vert, blanc et rouge, et des pancartes proclamant «Mort à Israël» et «Mort à l'Amérique», selon les images montrées par la télévision d'État. Les manifestants scandaient des slogans favorables au guide de la République islamique Ali Khamenei. De très importantes forces de police anti-émeutes étaient déployées dans et autour de cette place, partiellement protégée par des échafaudages, où M. Ahmadinejad doit prononcer un discours.