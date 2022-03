Chat violenté : Annoncé titulaire, Kurt Zouma est finalement forfait

Le défenseur français, pris dans un scandale lié à une vidéo où il frappait son chat, est finalement forfait pour le match contre Leicester qu'il devait débuter.

Mais selon les médias britanniques, après s'être longuement entretenu avec le staff médical près de la ligne de touche, Zouma a regagné les vestiaires et son remplacement a été annoncé. Le joueur est au cœur d'une controverse née de la diffusion par le tabloïd The Sun, mardi, d'une vidéo où on le voyait donner un coup de pied à son chat, lui jeter une chaussure et le gifler alors qu'il avait trouvé refuge dans les bras d'un enfant.