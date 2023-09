Plusieurs vols annulés au Findel ce dimanche, mauvaise surprise pour les passagers

Si quelques gouttes sont déjà tombées cette après-midi, il faut s’attendre à davantage en début de soirée et en début de nuit. MeteoLux annonce en effet un risque élevé d’averses et d’orages isolés à partir de ce samedi soir et dans les heures suivantes. Des précipitations qui pourront atteindre entre 10 et 20 l/m² à certains endroits. Le tout sera suivi de bancs de brume ou de brouillard.