Les antennes de Junglinster, spot des grimpeurs illégaux

La vidéo diffusée ces derniers jours sur les réseaux sociaux donne le vertige. On y voit un groupe se déplacer à plus de 200 m de haut au sommet de l'une des trois tours de transmission radio de Junglinster. Sans harnais, la personne qui filme se hisse ensuite à bout de bras sur la plateforme supérieure, où l'attendent trois autres personnes. «C'était en octobre dernier mais j'étais déjà monté en 2021, dit à L'essentiel le grimpeur qui publie sous le pseudo «Borntoclimbtowers». Je viens de Hesse en Allemagne. Avec un ami nous aimons ces tours. C'est une très belle structure que je connais depuis 2009», assure-t-il, ajoutant avoir déjà gravi des tours de 300 mètres dans son pays.

Employé dans un entrepôt, il sait qu'il ne montre pas le bon exemple. «Personne n'est obligé de me suivre, chacun doit avoir assez de discipline pour ne pas faire ce que font les autres», dit le grimpeur de 30 ans, dont la famille connaît ses activités. «C'est dur à décrire, je fais ça pour le mélange d'adrénaline, de joie et de calme. Pour la vue et l'aventure». Mais il sait que la moindre erreur serait fatale. «Je n'ai pas peur, mais j'ai beaucoup d'humilité. La peur est un NO GO en “lattice climbing”, le risque d'erreur est trop élevé», confie l'Allemand qui assure mettre 25 à 30 minutes pour gravir cette antenne de Junglinster, après avoir franchi deux clôtures de barbelés. «Nous avons un détecteur de rayonnement et un appareil de mesure pour la haute tension, afin d'éviter une électrocution», dit-il, assurant découvrir régulièrement sur les réseaux sociaux des photos d'autres grimpeurs du haut des tours de Junglinster. Il parle d'une quarantaine depuis 2021.