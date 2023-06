Insolite au Luxembourg: Anthony et ses enfants veillent sur... des faucons sauvages

«Mes fils, Léo (10 ans) et Raphael (8 ans), ne les quittent pas des yeux», s'amuse Anthony. «Ils leur ont même trouvé des prénoms. Relaxou, Phoénix et Radis». Ce résident qui habite depuis dix ans dans le quartier de Gasperich, à Luxembourg, a eu une drôle de surprise dimanche matin, avant d'aller voter. «J'ai découvert deux petits faucons sur le trottoir, devant ma maison. Et vers 21h30, j'en ai trouvé un troisième sur ma terrasse».