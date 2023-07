Gardien de but du Luxembourg: Anthony Moris s'éclate à Tomorrowland avec un Thomas Meunier «déguisé»

Avec des amis de la même province

Tous les deux originaires de la province belge de Luxembourg (Habay pour Anthony Moris et Bastogne pour Thomas Meunier), les deux joueurs sont de la même génération et se connaissent depuis un long moment. Au même titre que Guillaume François, lui aussi présent sur la photo, originaire de Champlon et joueur de l'Union Saint-Gilloise.

Un nouveau déguisement pour Thomas Meunier

Après le masque de Batman en 2019, une perruque et des lunettes de soleil en 2022, Thomas Meunier a tenté un nouveau déguisement pour passer relativement inaperçu à Tomorrowland. Déguisé en chasseur de fantômes, digne d'un premier rôle dans «Ghostbusters», le joueur de Dortmund de 31 ans a cette fois-ci osé une perruque plus courte avec des lunettes de soleil noires et une fine moustache du plus bel effet.