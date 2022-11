«Il faut changer la façon dont les antibiotiques sont prescrits et utilisés»

«Les antibiotiques, c'est pas automatique». Ce slogan publicitaire reste d'actualité si l'on en croit le communiqué du ministère de la Santé, publié à l'occasion de la Journée européenne d'information sur les antibiotiques et la Semaine mondiale pour un bon usage des antimicrobiens (18-24 novembre). Au Luxembourg comme ailleurs, la résistance aux antibiotiques constitue une menace majeure pour la santé. «L’augmentation des bactéries résistantes aux antibiotiques est en grande partie due à un usage répété et inapproprié d’antibiotiques chez l’Homme ou l’animal», explique Paulette Lenert, ministre de la Santé.

À tel point qu'une pénurie d'antibiotiques efficaces pour soigner certaines maladies infectieuses commence à se faire ressentir dans le monde. «Il est d’autant plus important de changer la façon dont les médicaments sont prescrits et utilisés», avertissent Paulette Lenert et Claude Haagen, ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Actuellement, l’Union européenne enregistre plus de 33 000 décès par an dus à des infections liées à des bactéries multirésistantes.