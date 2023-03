«Antivax», pro-Russes, les Ukrainiens provoqués à Luxembourg

«Vos couleurs (ukrainiennes) ne servent à rien. Poutine vous l'a pris! (ndlr: votre pays)». La scène diffusée sur la chaîne Télégram d'Aleksey Durnev, blogueur natif de Marioupol suivi par 900 000 personnes, interpelle. D'autant qu'elle s'est déroulée à Luxembourg, samedi, en marge de la manifestation contre l'invasion russe. On y voit plusieurs personnes échanger des mots, dans une ambiance tendue mais sans agressivité apparente, dans ce qui apparaît comme une opposition entre pro-Russes et Ukrainiens.

«Et après on nous dit que c'est simplement Poutine et pas les Russes (…) Des gens complètement perdus», s'emporte le journaliste luxembourgeois Philippe Schockweiler, qui a partagé la séquence sur Twitter.

Une illustration des courants de pensée qui traversent les opinions occidentales ou une opposition anecdotique? Un an après le déclenchement de la guerre, l'Ukraine peut toujours compter sur le support institutionnel des États-Unis et de l'UE, qui enchaînent paquets de sanctions et livraisons d'armes.