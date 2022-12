Mondial 2022: Antonio, du Luxembourg au Qatar pour vivre «l'ambiance» du Mondial

1 / 11 Antonio Santopietro Antonio Santopietro Antonio Santopietro

«Tout est très bien organisé, mais ce n’est pas un pays de football». C’est ainsi qu’Antonio Santopietro, résident luxembourgeois depuis 45 ans, résume son expérience à la Coupe du monde au Qatar. L’Uruguayen de naissance, et de cœur, vit en l’espèce son cinquième Mondial, après ceux de 1990, 2010, 2014 et 2018, et cette édition qatarie ne dépareille pas. «Bien sûr, en Russie, et surtout au Brésil, c’était autre chose. Mais, quoi qu’on en dise, l’ambiance est bonne ici, il y a plusieurs fan zones où les supporters chantent et font la fête. Le 8 décembre est même prévu un concert de Robbie Williams. Maintenant, il est clair que la population locale ne s’intéresse pas trop à l’événement. Ce n’est pas un pays de foot.»

Sur place, l’ancien joueur du Spora et de l’Aris Bonnevoie n’a pas à se plaindre de ses conditions de logement. «Nous logeons à deux, dans un vaste ensemble d’appartements comparable à un village olympique, qui abrite entre 6000 et 8000 supporters. Pour 100 euros par jour, nous disposons d’une chambre à deux lits très propre, ainsi qu’à proximité, d’une kitchenette commune avec frigo, four à micro-ondes, congélateur, … Juste, ils n’ont prévu… ni table ni chaises. On a donc mis au point un système D, avec la valise en guise de mobilier.»

Il apprécie les «25 à 30°C»

Antonio apprécie tout particulièrement la logistique et l’organisation, ainsi que… la taille du pays. «Depuis Al-Janoub, où est situé notre fan village, nous disposons de navettes qui nous emmènent directement dans n’importe quel stade. Et pour se rendre à Doha, la capitale, nous prenons un bus jusqu’à Al -Wakrah, d’où les lignes de métro irradient le centre de Doha. On peut aller vraiment partout très facilement, et dans des conditions très luxueuses, qui plus est, comme en première classe d’un avion.» De plus, ajoute le fervent supporter de la Celeste, «les distances sont minimes pour assister aux rencontres. C’est comme si les matches se jouaient à Luxembourg, Esch ou Dudelange».

Amateur de soleil comme tout Sud-Américain, Antonio Santopietro apprécie les «25 à 30°C que le thermomètre affiche. Même si, parfois, ils ont tendance à pousser la clim un peu fort». Le dépaysement est aussi garanti dans l’assiette. «Ce n’est pas si mauvais, avec beaucoup de plats à base de poulet. Doha regorge évidemment de restaurants de toutes nationalités et de… tous les standings. En plus, il y a plusieurs supermarchés au sein de notre fan village. Nous avons l’embarras du choix. Mais je dois dire qu’un bon salami-jambon-fromage me manque».

Vers un explosif Brésil-Uruguay?

Présent au Qatar depuis le 24 novembre, l’Italo-Uruguayen a bien sûr assisté, en plus de Croatie-Canada, aux deux rencontres de «sa» Celeste, face à la Corée du Sud (0-0) et au Portugal (défaite 0-2). «Sportivement, le niveau de cette Coupe du monde est valable», juge-t-il, «et assez équilibré, avec deux, trois grosses surprises au début, mais tout va rentrer dans le rang», estime l’ancien attaquant. Quant à l’Uruguay, il estime qu’«il a montré jusqu’ici un visage trop timide et craintif, et que les choix du sélectionneur Diego Alonso sont parfois discutables. Mais c’est à partir des huitièmes de finale qu’un Mondial commence vraiment».