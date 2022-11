Palestine – Israël : Antony Blinken réaffirme son soutien à la solution à deux États

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a redit, vendredi, lors d’un appel avec le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, l’appui des États-Unis à la solution à deux États. La conversation entre les deux hommes s’est tenue au moment où Israël s’apprête à former le gouvernement le plus à droite de son histoire, sous la direction de Benyamin Netanyahou, après les élections de mardi. L’ancien Premier ministre israélien a depuis longtemps cessé d’affirmer son adhésion à la solution dite «à deux États», impliquant la création d’un État palestinien.

Antony Blinken et Mahmoud Abbas ont aussi évoqué «les efforts communs visant à améliorer la qualité de vie du peuple palestinien, sa sécurité et sa liberté». La Cisjordanie occupée connaît sa période la plus meurtrière depuis des années: le territoire palestinien est le théâtre de raids quasi quotidiens de l’armée israélienne, ainsi que d’une augmentation des affrontements et des attaques contre les forces israéliennes.