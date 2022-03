Confidences : Anya Taylor-Joy médite en boîte de nuit

Durant le tournage de la minisérie «Le jeu de la dame», l’actrice passait de longues heures à danser en club afin de gérer son anxiété.

Anya Taylor-Joy, qui trouve son physique bizarre , a une méthode très étonnante pour gérer son stress et retrouver la sérénité: elle va s’éclater sur une piste de danse. Durant le tournage à Berlin de la minisérie «Le jeu de la dame», l’actrice passait tout son temps libre dans un club. Pour la jeune femme, qui s’y rendait seule, c’était une forme de méditation qui l’a aidée à gérer sa célébrité grandissante. «J’y allais dès 11 h 30 le matin et je dansais jusqu’à 20 heures, confie-t-elle dans le magazine Vogue. «Je ne parlais à personne, puis je rentrais chez moi, je prenais un bain, je mangeais des spaghettis, j’allais dormir et je me réveillais à 4 heures du matin pour aller travailler. Je me sentais bien».