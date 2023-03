Delphine Wespiser: «Apaisée» par sa semaine dans un monastère

«C’était une semaine sans parler, une semaine sans téléphone, une semaine de prière, quatre fois par jour. On se levait très tôt et on se couchait très tôt. On allait faire du jardinage, on écrivait, on faisait de la peinture, des collages. On chantait aussi», a énuméré Delphine Wespiser, 31 ans, mercredi soir. La Française n’a pas indiqué où se trouvait ce lieu.