L'Atelier : Apocalyptica et Epica seront en concert le 6 février prochain

Concert

Les membres d'Apocalyptica sont de véritables explorateurs, toujours à la recherche de nouvelles frontières et de territoires inexplorés dans lesquels s'exprimer. Avec Cell-0, leur 9e album studio, le quatuor ambitieux et électrique n'est pas simplement revenu à ses racines non vocales, il a voyagé plus profondément et plus loin que jamais dans l'univers de la musique instrumentale.