Le Luxembourg en bref: Leur appartement saccagé pendant leurs vacances

Orientation: parents et profs sont quasiment toujours d'accord

À l'issue de l'année scolaire 2022/2023, une décision d’orientation a été prise pour 5 507 élèves de l’enseignement fondamental et dans 99,5% des cas les parents et l'équipe pédagogique étaient en accord avec l'orientation choisie. La commission d'orientation n'a statué que sur 25 élèves et dans 22 cas, la décision des profs a été retenue