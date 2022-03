Plan social : Appel à la grève dans les Carrefour belges

Les syndicats du groupe de distribution ont appelé vendredi les employés à participer à une grève générale le 30 avril, pour protester contre un plan social draconien annoncé par la direction il y a deux mois.

«Les négociations seront difficiles et nous voulons montrer à la direction que ce sera aussi difficile pour elle. Nous sommes très loin de donner raison aux arguments de la direction. Ce n'est pas aux travailleurs à payer l'échec de la politique de l'entreprise», a souligné Irène Pêtre, une représentante syndicale, interrogée par l'agence Belga. Une première rencontre de négociations est prévue entre syndicats et direction le 27 avril.

«Nous ne comprenons pas le but de cette action. Nous dialoguons depuis deux mois et avons prévu deux dates le 27 avril et le 3 mai. Cette grève va compliquer les choses et n'aide pas à créer un climat serein», a commenté pour sa part Lars Vervoort, un porte-parole de Carrefour.