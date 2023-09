Plus de 10 cm de pluie sont tombés sur New York, «des précipitations extrêmes»

Des pluies très importantes tombées dans la nuit de jeudi à vendredi dans le nord-est des Etats-Unis ont inondé des routes à New York et en partie paralysé son métro et ses aéroports, les autorités appelant la population à la plus grande prudence. La gouverneure de l'Etat de New York, Kathy Hochul, a déclaré «l'état d'urgence» pour New York, Long Island à l'est de la mégapole, et dans la vallée de l'Hudson, en raison «des précipitations extrêmes que nous observons», a-t-elle annoncé sur X (ex-Twitter).