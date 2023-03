Luxembourg : Appels à témoins après des scènes de racket violentes

Quant à la victime, elle a été blessée au visage et transportée à l'hôpital pour des soins. Ses agresseurs lui ont dérobé 100 euros.

Seul contre plusieurs jeunes

L'autre communication des forces de l'ordre concerne un épisode qui s'est déroulé un peu plus tôt. Vers 1h du matin, un homme était pris à partie par un groupe de 4 à 7 jeunes et blessé au cou lors d'une bagarre, dans la même ville. Lui s'est fait dérober sa carte de crédit et son téléphone portable.