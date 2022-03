Etats-Unis – Apple a dévoilé le nouvel iPhone SE

États-Unis : Apple a dévoilé le nouvel iPhone SE

La marque à la pomme a lancé lundi un petit téléphone intelligent, le SE, version actualisée de l'iPhone 5S, et a abaissé le prix de sa montre connectée.

Baptisé iPhone SE, le nouveau smartphone sera commercialisé à partir de 399 dollars (355 euros) pour le modèle de base sans engagement auprès des opérateurs téléphoniques. Ce prix est une réduction importante comparé aux autres iPhones dont les prix de départ sont beaucoup plus élevés. Le premier prix de l'iPhone 6S, révélé il y a quelques mois, débute à 649 dollars (577 euros). Greg Joswiak, vice-président d'Apple, a expliqué que de nombreux consommateurs préfèrent des petits combinés, qui se sont écoulés à 30 millions d'exemplaires en 2015.

Les pré-commandes débuteront le 24 mars, avec un début de commercialisation le 31 mars, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Australie, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, à Hong Kong, au Japon, en Nouvelle-Zélande et à Singapour. L'iPhone SE, qui a une autonomie plus importante que l'iPhone 5S, est équipé du processeur A9 de l'iPhone 6S, dispose d'un appareil photo de 12 méga pixels, de la fonctionnalité 3D touch et de l'assistant vocal Siri