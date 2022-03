Keynote de printemps – Apple annonce un nouveau smartphone à bas prix

Apple a dévoilé ses batteries mardi soir dans sa traditionnelle keynote de printemps. Sans surprises – les fuites qui ont précédé les annonces de Tim Cook se sont révélées pour la plupart exactes mais les spéculations sur l’arrivée de nouveaux produits plus surprenants ont été déçues – un nouvel iPhone à bas prix, un nouvel iPad Air et un Mac «Studio» (boîtier et écran) orienté vers le monde du graphisme rejoignent la gamme.