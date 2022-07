tech : Apple coupe les ponts avec son designer historique

Sir Jonathan «Jony» Ive et Apple ont définitivement mis fin à trois décennies de collaboration, selon le New York Times. Le designer industriel vedette, qui a notamment chapeauté la sortie de l’ordinateur iMac à la coque translucide, l’iPhone et l’Apple Watch, avait déjà pris ses distances il y a trois ans en quittant la firme de Cupertino pour créer sa propre entreprise de design, LoveFrom.

Les deux parties étaient néanmoins restées liées par un contrat pluriannuel de consulting. Le patron d’Apple, Tim Cook, avait alors qualifié d’«absurde» la couverture médiatique faisant état de frustrations rencontrées par Jony Ive lors du processus de création de l’Apple Watch et avait déclaré qu’elle «déformait les relations, les décisions et les événements». Il avait encore assuré avoir envie «de travailler avec Jony longtemps».

Contrat à 100 millions

Trois ans plus tard, le contrat estimé à plus de 100 millions de dollars n’a pas été renouvelé. Jony Ive, qui a recruté des ex-collègues d’Apple, voulait notamment obtenir la liberté d’accepter des clients sans avoir besoin de l’autorisation d’Apple, selon des sources du New York Times. Cet accord empêchait l’Américano-Britannique d’entreprendre un travail qu’Apple jugeait compétitif et l’obligeait à faire état en cas de développement de futurs produits.