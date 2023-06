Apple débarque dans la réalité virtuelle avec un casque à 3 500 dollars

«Un nouveau type d’ordinateur»

«Apple espérait sortir un produit plus proche d’une paire de lunettes que d’un casque de jeux vidéo», a récemment commenté Yory Wurmser, analyste d’Insider Intelligence. «Mais il semble qu’ils vont dévoiler quelque chose de plus gros (et certainement plus cher), parce qu’ils veulent que des passionnés et des ingénieurs s’en servent et commencent à construire un écosystème d’applications dédiées», avant de concevoir des appareils plus légers et moins chers pour le grand public, selon lui.