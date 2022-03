Fin du suspens : Apple dévoile enfin l’iPad, sa tablette polyvalente

Steve Jobs, patron d'Apple, a dévoilé mercredi soir sa «dernière création». L’iPad est à la fois une télé, une console de jeux, un navigateur web, une livre électronique et un agenda.

L'iPad, de la taille d'un bloc-notes grand format, permet de naviguer sur Internet - via wifi ou réseaux téléphoniques 3G -, de faire son courrier, de lire, de visionner photos et vidéos et de jouer à des jeux vidéos, pour un prix allant de 499 à 829 dollars selon les versions (entre 355 à 590 euros).

L'appareil, qui se présente comme un iPod géant épais d'un peu plus d'un centimètre et pesant moins de 700 grammes, ressemble beaucoup aux clichés qui avaient fait l'objet de fuites sur des sites Internet spécialisés, avec un écran de 24,6 cm et un seul bouton.

"Parce que nous avons déjà vendu plus de 75 millions d'iPhones et d'iPod Touch, il y a déjà plus de 75 milions de personnes qui savent déjà utiliser l'iPad", a déclaré M. Jobs: l'appareil permettra en effet d'accéder aux boutiques en ligne iTunes et AppStore créées pour ces appareils, en plus de fonctionnalités s'approchant plus de celles d'un ordinateur avec les applications iWorks (tableaux etc.).