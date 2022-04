«Cela me rend malade» : Apple envoie un simple mail quand il juge qu'une appli est obsolète

Des développeurs ont 30 jours pour mettre à jour leurs applications sous peine de les voir disparaître de la boutique de l’iPhone.

«Cela me rend malade, a tweeté un développeur de jeux vidéo. Apple vient de m’envoyer un e-mail disant qu’ils suppriment mon jeu gratuit Motivoto parce qu’il a plus de 2 ans». La suppression des applications en question n’a cependant pas d’impact sur les utilisateurs qui les ont téléchargées et qui pourront les conserver sur leur appareil.