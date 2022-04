Cupertino : Apple fait des concessions dans l’App Store

Des apps vont pouvoir intégrer des liens externes vers leurs sites web, voire un système de paiement alternatif.

Comme promis en septembre dernier, Apple commence à lâcher du lest. Mis sous pression par divers régulateurs internationaux, le géant technologique américain a annoncé que les apps de type «reader», à savoir celles qui permettent de lire des contenus sur abonnement, comme des journaux, des livres, de l’audio ou de la vidéo (Spotify ou Netflix, par exemple) vont pouvoir intégrer des liens externes. Ceux-ci doivent permettre de rediriger vers les sites web de ces divers services pour permettre aux utilisateurs de créer ou de gérer leur compte.

Les développeurs souhaitant obtenir ce droit, jusqu’ici bloqué, devront en faire la demande. Et en cas de réponse positive, ils devront appliquer quelques règles avant de rediriger les internautes, en particulier afficher un message au ton plutôt dissuasif, qui indique qu’Apple n’est pas responsable des transactions effectuées en dehors de l’App Store et que la firme ne peut pas assurer la confidentialité et la sécurité.