Multimédia : Apple fait un tabac au Luxembourg

LUXEMBOURG - Selon une étude qui étudie la progression des systèmes d’exploitation en Europe, la marque à la pomme, notamment grâce à l’iPhone, semble avoir séduit les Luxembourgeois.

Si Microsoft reste le système d’exploitation le plus utilisé pour aller sur Internet avec 91,9% des visites en avril 2010, Apple, même encore loin, grignote des points. Selon la dernière étude AT Internet qui étudie la progression des systèmes d'exploitation en Europe, si Apple ne réalise que 6,8% du trafic web d’un pays européen, il gagne toutefois 2,3 points par rapport à avril 2009 où il n'était que de 4,5%. Linux, de son côté, reste stable à 0,9%.

Pourquoi? Parce que les utilisateurs de Mac sont passés de 6,2% à 9,5% et surtout parce que les Luxembourgeois passent de plus en plus souvent par l’iPhone pour surfer sur Internet: de 1,4% du trafic à 4% entre avril 2009 et avril 2010.